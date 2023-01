Le Club Le Chatelier du lundi 2 janvier

La nuit dernière, il y a eu encore des frappes du côté de Kiev. Le bilan : au moins 4 morts et des infrastructures électriques abîmées. Mais les Ukrainiens sont toujours aussi volontaires et résilients. Côté Russes, il y a a priori eu de très grosses pertes militaires dans le Donbass. Peut-être plusieurs centaines de morts. Le Club va également décortiquer les vœux du président russe et ceux du président ukrainien. Deux univers parallèles. Vladimir Poutine a-t-il eu recours à des figurants lors de ses vœux aux militaires ? Nivin Potros reviendra sur cette question qui anime les réseaux sociaux. Il y a enfin eu une mobilisation imminente en Russie, si on en croit les services de renseignements ukrainens. Notre équipe sur le terrain nous expliquera que dans le Donbass, tout est étrangement calme. Mais ce calme apparent pourrait masquer une grande offensive...