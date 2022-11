Le Club Le Chatelier du lundi 21 novembre

Au sommaire du Club Le Chatelier, au 9e mois de guerre de nouvelles frappes ont eu lieu ce week-end sur la centrale de Zaporijia. Ces tirs sont-ils délibérés ? Quels sont les risques ? Pour répondre à ces questions, Rafaël Grossi, directeur général de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique est sur LCI. La vice-ministre de la Défense de l’Ukraine a dit croire à la conquête de la Crimée très rapidement. Cet objectif est-il atteignable ? À Kherson, après la reconquête de l’armée ukrainienne, la vie reprend difficilement. Dans le même temps, les bombardements ont repris sur la ville. Comment les habitants survivent dans cette ville ? Dans le Donbass, les combats sont acharnés. Pour se renforcer, l’armée russe a fait appel à plusieurs milliers de combattants. Quels sont les enjeux dans cette zone ? Qui sont ces combattants ? En Russie, les blogueurs militaires prennent de plus en plus de place dans la propagande du Kremlin. Pourtant, depuis les revers de l’armée russe, ils sont très critiques de la stratégie militaire. Comment expliquer cette contradiction ? Enfin, lors du second match de la coupe du monde au Qatar, Iran-Angleterre, les joueurs iraniens ont refusé de chanter leur hymne national. Est-ce un soutien au mouvement contestataire qui se déroule dans ce pays ? Dans ce cas, que risquent-ils ?