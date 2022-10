Le Club Le Chatelier du lundi 3 octobre

Au sommaire du Club Le Chatelier, Vladimir Poutine est poussé en interne a accélérer le rythme de ses opérations militaires, notamment par Ramzan Kadyrov. Comment cela peut se matérialiser ? Sur le front Est le verrou de Lyman est tombé aux mains des Ukrainiens, 3 jours après l'annexion de la ville par la Russie. Jusqu'où peut aller la contre-offensive ukrainienne ? Au Brésil, le premier tour des élections présidentielles a eu lieu ce dimanche. Le candiat de Parti des Travailleurs et ancien président, Lula, est arrivé en tête avec un peu plus de 48% des voix devant le Président sortant Bolsonaro qui lui récolte 42%. Quelles conclusions tirer de ce scrutin ? Quels seront les enjeux du second tour ? À 16h, la Première ministre s'exprime devant l'Assemblée nationale lors d'une cession consacrée à la guerre en Ukraine.