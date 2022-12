Le Club Le Chatelier du lundi 5 décembre

Au sommaire du Club Le Chatelier, le Kremlin vient d’envoyer des images de Vladimir Poutine conduisant une voiture sur le pont de Crimée. À qui sont destinées ces images ? Dans le reste de l’Ukraine, des alertes anti-aériennes ont retenti une nouvelle fois. Plusieurs villes ont été touchées et deux morts sont à dénombrer. Est-ce des représailles à la récente attaque d’une base russe ? Notre reporter, Jérôme Garro, est de retour d’Ukraine et de Russie où ils étaient avec les forces armées russes. Comment les militaires russes vivent-ils cette guerre ? À Bakhmout, la guerre de tranchées se poursuit et fait rage. Comment cette bataille peut-elle se finir ? En Iran, le pouvoir des Mollah a annoncé la suppression de la police des mœurs. Cela suffira-t-il à arrêter la contestation ?