Le Club Le Chatelier du lundi 7 novembre

Au sommaire du Club Le Chatelier, demain se dérouleront aux États-Unis les élections de mi-mandat. Les sondages donnent les Républicains et les Démocrates au coude-à-coude. Quels sont les enjeux de ces élections pour les États-Unis et pour le monde ? Le Président Macron s’exprime depuis Charm el-Cheikh en Égypte lors de la COP 27. Quelles sont les annonces faites par le Président Français ? En Ukraine, sur le front de Kherson, la situation est de plus en plus tendue. Qui de l’armée russe ou ukrainienne peut sortir vainqueur de cette bataille ? Dans la capitale ukrainienne, les infrastructures électriques et de distribution d’eau potable sont endommagées après avoir été visées par les forces russes. Comment la ville de Kiev peut-elle faire face à cette situation ? En Russie, la milice Wagner sort de la clandestinité et assume sa qualité de groupe paramilitaire. Son propriétaire Evgueni Prigojine a même admis des ingérences dans les élections américaines. À quel point le Kremlin est-il devenu dépendant à cette milice ?