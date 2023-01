Le Club Le Chatelier du mardi 10 janvier

Dans Le Club du jour, vous entendrez les questions au gouvernement. Elisabeth Borne va notamment être interpellée sur la réforme des retraites. Une intersyndicale est prévue. Un événement qui n’est pas arrivé depuis 12 ans ! Puis, en Ukraine, du côté de Soledar, les assauts sont sanglants. La ville n’est plus qu’un champ de ruines et les hommes de Wagner marchent sur les cadavres de leurs propres soldats. Notre équipe se trouve auprès des soldats en Ukraine où il fait -15 degrés. Ce froid s'inscrit dans la dureté du quotidien mais nous allons voir qu'il peut aussi être un avantage. La France serait-elle la prochaine cible des Russes ? Le propagandiste Vladimir Soloviev semble du moins vouloir s'en prendre au pays, comme il l'a dit à la télé. Punir la France et pourquoi pas la frapper. C’est son idée pour répondre aux livraisons de chars...