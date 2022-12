Le Club Le Chatelier du mardi 13 décembre 2022

Au sommaire du Club de l’info, aujourd’hui, la conférence de Bercy pour l’Ukraine avec une prise de parole du Chef de l’État chef et de Volodymyr Zelensky. Mais avant, un détour en politique s’impose puisque la réforme des retraites brille pour le moment par son absence. Reportée à la rentrée, on va en analyser les raisons et écouter les sons de cloche des députés qui interpellent le gouvernement dans l'hémicycle. On évoquera également, depuis l’assemblée, le cas Adrien Quatennens, condamné pour violences conjugales et exclu temporairement de son groupe. Sur le dossier ukrainien, désormais, avec cette conférence qui tient lieu à Bercy pour la reconstruction de l'Ukraine. Ce sont notamment les entreprises qui vont s'engager. On rejoindra Damien Fleurot, sur place. Direction le terrain, à présent, ou l’intensité des combats ne faiblit pas. La ville de Melitopol est l’enjeu du moment entre les deux camps. On ira aussi au sud de Bakhmout, ou Nivin Potros nous expliquera qu’une contre-offensive ukrainienne est désormais plus que probable. On portera également notre attention dans le Donbass, avec Magali Lunel qui nous racontera l’histoire de ce jeune français blessé par une mine. Et puis interview exclusive avec le directeur général de l’AIAE, Raphael Grossi qui revient, avec notre équipe, sur les risques liés à la centrale nucléaire de Zaporijia et sur la sécurisation à l’avenir, de ce genre de sites. La guerre en Ukraine nous aura violemment appris que le danger est parfois imminent.