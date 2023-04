Le Club Le Chatelier du mardi 30 août

Au programme du Club Le Chatelier, le géant de l'énergie russe, GAZPROM, a annoncé diminuer la distribution de gaz vers l'Europe. Une crise énergétique peut-elle se produire cette hiver ? La Russie va-t-elle totalement fermer le robinet du gaz ? La limitation des visas pour les citoyens russes est la nouvelle sanction proposée par un certain nombre de pays européens. Pourtant, certains pays s'y opposent carr les touristes russes sont vitaux pour leur économie. Assistons-nous aux premiers divisions de l'Union européenne ? En Ukraine, l'armée ukrainienne a entamé son offensive pour reconquérir Kherson. Première grande ville tombée, cette ville clé peut-elle revenir sous le giron de Kiev ? À 17h , nos experts décryptent les derniers événements politiques. Les questions énergétiques sont au cœur des préoccupations des Français. Le message du gouvernement arrivera-t-il à imposer son message de sobriété ? Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris, a déclaré que les barbecues étaient misogynes. Cette idée fait-elle l'unanimité à gauche ? Le Figaro vient de publier une étude qui montre que les Français sont de plus en plus à droite et protestataire. Comment expliquer ce glissement ?