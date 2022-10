Le Club Le Chatelier du mardi 4 octobre

Au programme du Club Le Chatelier, après la reconquête des villes occupées par l'armée russe, la question du déminage de ses territoires se pose ? Quelle est l'ampleur du problème ? Sur le terrain, l'étau se ressert autour de la ville de Kherson et la pression sur la Crimée est de plus en plus importante. Le Président Zelensky a prévenu, la guerre s'arrêtera une fois la Crimée reprise. Cette condition empêche-t-elle toute négociation ? La menace nucléaire reste toujours présente, des satellites appartenant à l'OTAN aurait identifié un convoi d'un bataillon russe consacré à l'arme nucléaire se dirigeant vers l'Ukraine. Poutine bluff-t-il ou peut-il utiliser cette arme de destruction massive ? La menace nucléaire est également agitée par la Corée du Nord qui a a tiré un missile balistique et qui est passé au-dessus du Japon. Sommes-nous à l'aube d'un conflit nucléaire ? L'autre guerre est aussi celle de la désinformation. Plusieurs sites pro-russes imitant ceux des médias occidentaux ont été identifiés et fermés. Comment lutter contre ce phénomène ?