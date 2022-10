Le Club Le Chatelier du mercredi 12 octobre

Au sommaire du Club Le Chatelier, 4 jours après l'attaque du pont de Crimée, les services secrets russes affirment avoir arrêté les auteurs. Qui sont ces personnes ? Que vaut l'enquête menée par la Russie ? Sur le front du Sud, l'armée ukrainienne avance et annonce avoir repris 5 villages, dans la région de Kherson. L'offensive ukrainienne avance-t-elle sur tous les fronts ? À la télévision russe, le nouveau gouverneur de la région de Louhansk dit vouloir exorciser les Ukrainiens et, dans le cas où cela ne fonctionnerait pas, les exterminer. Moscou est-il à l'origine de ce discours ? La nouvelle stratégie militaire se caractérise par des frappes sur des centrales électriques ukrainiennes. De nombreuses villes ont été depuis lundi touchée par des coupures de courant. Avec l'hiver qui arrive, la Russie veut-elle plonger la population ukrainienne dans le noir et le froid ? Dans un entretien accordé à CNN, le Président américain a déclaré que Vladimir Poutine était rationnel, mais qu'il avait mal évalué la situation. Le même Joe Biden avait, depuis le début du conflit qualifié Vladimir Poutine, de dictateur, de tueur, de boucher et de criminel de guerre. Comment expliquer le changement de vocabulaire de Joe Biden ?