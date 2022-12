Le Club Le Chatelier du mercredi 14 décembre 2022

Bienvenue dans le club Le Chatelier ! Les Russes sont- ils en train de préparer une offensive pour le début d'année? Un certain nombre d’indices peuvent le laisser penser, On vous l’expliquera, avec en plateau pour en parler, Rachel Khan, François Chauvancy, Michel Polacco et Olivier Védrine. Notre journaliste Nivin Potros a enquêté et en fera la synthèse. Les États-Unis ont changé d’avis, ils vont finalement livrer des missiles Patriots à l’Ukraine, qui les demandait depuis longtemps… Quel impact cela aura sur le terrain ? On sera évidemment à Washington, en direct. Débat et explications à suivre. Le terrain, toujours le terrain, mais cette fois à Avdiivka, au sud de Bakhmout, où se situe notre équipe. Ils sont sur la ligne, la ville est détruite, quelques centaines de civils tentent de survivre sous un tapis de bombes quotidien. Un témoignage de Solenn Riou.