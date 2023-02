Le Club Le Chatelier du mercredi 15 février 2023

Au sommaire du Club, des centaines de milliers de personnes sont menacées de famine et de dormir dehors en Syrie et en Turquie. Alors que l’on commence à enquêter sur ces bâtiments qui se sont effondrés comme des châteaux de cartes, on découvre que certaines habitations ont été déclarées habitables alors qu’elles ne l’étaient pas du tout ! Pourquoi les Ukrainiens ne veulent-ils absolument pas lâcher la petite ville de Bakhmout ? Analyse très intéressante à suivre, au moment où les américains mettent là pression sur Volodymyr Zelensky. Jérôme Garot a été autorisé à rencontrer le ministre ruse des Affaires étrangères. Seuls 2 journalistes français ont été autorisés à participer à cette rencontre. Il va nous raconter ce qu’ils se sont dit, et comment l’Etat russe voit le premier anniversaire de cette invasion…