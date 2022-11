Le Club Le Chatelier du mercredi 16 novembre

Au sommaire du Club Le Chatelier, hier un missile est tombé sur le sol de la Pologne, faisant deux morts. Si dans un premier temps tous les regards se sont tournés vers la Russie, les premiers éléments de l’enquête établissent qu’il s’agit d’un missile anti-aérien S300 tiré par l’Ukraine. Quelle est la position de l’OTAN, dont est membre la Pologne et plus largement de la communauté internationale ? Sommes-nous passés tout proche d’une guerre mondiale, voire nucléaire ? Comment réagissent les autorités ukrainiennes ?