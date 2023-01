Le Club Le Chatelier du mercredi 18 janvier

Ce matin, un crash tue 18 personnes, dont le ministre ukrainien de l'Intérieur qui se rendait manifestement sur le front. Il s’agit a priori d’un accident météorologique. Vous entendrez la réaction de l’ancien président Petro Porochenko, en direct dans le Club. Quel est le plan de Vladimir Poutine pour son armée et pour son opération militaire ? Un ancien conseiller de Poutine parle d’une prise en tenaille de l'Ukraine par le Nord et le Sud. En jeu également, le plan de modernisation de l’armée, pour lequel le Kremlin doit trouver plusieurs centaines de milliers d'hommes. Sans mobilisation, est-ce possible ? La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été interviewée, à Davos, par Darius Rochebin. Elle parle notamment des armes et du soutien international. Vous pourrez suivre l’intégralité de l'entretien. Le Club ira sur le front de Bakhmout. Nous suivrons des séquences de combat en live. Un combattant de Soledar sera en direct avec nous. Enfin, nous nous dirigerons vers un véritable Eldorado, Marioupol. La ville atrocement martyrisée il y a encore quelques mois serait presque devenue un paradis sur Terre…