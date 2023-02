Le Club Le Chatelier du mercredi 1er février

Au sommaire du Club, de nouveaux radars pour la France ? Les ministres français et ukrainiens sont désormais ensemble, dans l’usine qui les fabrique. Quels sont ces radars à quoi servent-ils ? Le Club fera par ailleurs le point sur les livraisons de nouvelles armes. Un nouveau type de missiles longue portée pour les Américains, de nouveaux Caesars pour les Français. Cela n'inquiète pas le Kremlin. Vous entendrez la réaction de Dmitri Peskov. Une autre mauvaise nouvelle pour les Russes, c’est la décision d'Israël d’aider clairement et directement l'Ukraine. Benjamin Netanyahou a visiblement choisi de choisir son camp. Vous verrez que la position d’Israël jusqu’à présent n’était pas tout à fait claire. A Bakhmout, la situation semble difficilement tenable pour les Ukrainiens. Les Russes grignotent du terrain de jour en jour, au prix de combats extrêmement sanglants. Le retrait des troupes de Kiev est-il une option ? Ne serait-il pas plus raisonnable ? Les informations sont assez contradictoires. On parle des troupes d'élite du régiment Azov pour venir prêter main forte à des soldats épuisés. Sébastien Lecornu et son homologue Oleksiy Reznikov, ministres de la Défense, sont en visite d’une usine de radars Thales dans les Yvelines. Il s'agit des radars GM200. Les gouvernements français et italien sont en discussion pour en fournir un aux forces ukrainiennes...