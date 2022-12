Le Club Le Chatelier du mercredi 21 décembre

Au sommaire du Club Le Chatelier, le président Zelensky se rend à Washington pour une visite officielle. Quel est l’objectif de ce déplacement ? Vladimir Poutine a de nouveau brandi l’arme nucléaire et affirmé que les capacités de l’arsenal russe augmentent. Sommes-nous proches d’un conflit nucléaire ? L’ancien président de l’Ukraine, Petro Porochenko, répond à nos questions depuis l’Ukraine. Comment envisage-t-il la fin du conflit ? Nos reporters, Solenn Riou et Adrian Ako, sont de retour d’Ukraine et nous racontent leur expérience sur le terrain.