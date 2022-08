Le Club Le Chatelier du mercredi 24 août

Au sommaire du Club Le Chatelier, L'Ukraine fête aujourd'hui l'anniversaire de son indépendance. Comment les Ukrainiens vivent cette journée ? La menace russe est-elle plus présente en cette journée symbolique ? Cette journée marque également les 6 mois de guerre en Ukraine. Quel bilan peut-on faire de l'invasion russe ? Peut-on parler d'un échec de Vladimir Poutine ? Hier, s'est tenu le forum pour la Crimée durant lequel un grand nombre de pays ont réaffirmé que la Crimée était un territoire ukrainien. Parmi ces pays, la Turquie par la voie de son Président Recep Tayyip Erdogan. La Russie est-elle vouée à perdre ce territoire annexé en 2014 ? Que rôle la Turquie joue-t-elle ? Les suites de l'attentat qui a vu la mort de Douguina, fille d'un idéologue russe proche du Kremlin. Moscou continue de montrer du doigt l'Ukraine et les services de renseignement occidentaux. Qui est le responsable de ce meurtre ? À qui profite le crime ? Après un été discret, le président de la République française fait sa rentrée. Premier Conseil des ministres, lettre ouverte, Emmanuel Macron prévient, la France doit s'engager dans une nouvelle voie qui sera marquée par la "fin de l'abondance". Comment cela s'appliquera-t-il ? Les Français sont-ils prêts ? Dans notre dernier sondage exclusif Harris-interactive - LCI, le pessimisme des Français est de plus en plus marqué. Quelles sont les principales préoccupations des Français ? Quelles réponses apporter ?