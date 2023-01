Le Club Le Chatelier du mercredi 25 janvier

Au sommaire du Club, que va donner la mobilisation contre la réforme des retraites ? Pour répondre à cette question, on entendra notamment Philippe Martinez de la CGT et Laurent Berger de la CFDT. Pour l'actualité internationale, nous suivrons la réponse du gouvernement aux sénateurs: va-t-on envoyer des chars Leclerc maintenant que l'Allemagne a donné son go pour les LEOPARD et que les Américains devraient faire de même avec les ABRAMS. Selon le chef de l’OTAN, avec les LEOPARD, l’Ukraine peut gagner. Le Club fera également un point terrain. Les Ukrainiens reconnaissent avoir quitté Soledar, laissée aux mains des Russes. S'agit-il d'un recul tactique ou d'une vraie défaite ? En tous cas, c’est une première petite victoire pour les Russes depuis bien longtemps.