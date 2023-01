Le Club Le Chatelier du mercredi 4 janvier

La Russie revoit à la hausse le nombre de ses soldats morts le week-end dernier à Makiivka. De leur côté, les officiers généraux lâchent leurs troupes…. "C’est de leur faute s'ils sont morts", certainement pas de la faute du Commandement Général… Nivin Potros nous raconte cette histoire édifiante. Faut-il désormais craindre une riposte russe? Sans doute. Une fois de plus, le pays était en alerte générale ce matin. Le Club part ensuite direction Soumy, cette ville du nord-est de l'Ukraine, tombée très vite aux mains des Russes, fin février, début mars... Et reprise par les habitants eux-mêmes, sans soldats. L’armée russe n’a pas su résister aux civils. Vous allez découvrir cette histoire incroyable. Et si on démontait une gigantesque fake news ? Cette fake news est la suivante : 90% des armes livrées par les Etats-Unis seraient perdues… Samira El Gardir, de notre cellule dès vérificateurs, nous éclaire sur le sujet. Magali Lunel nous parlera enfin de cette étape supplémentaire franchie dans là propagande russe. Il s'agit d'une vieille recette souvent utilisée : Poutine exige de nombreux films et documentaires. A l'époque de l’information instantanée et des réseaux sociaux, qu’est ce que cela nous dit? On découvre ça ensemble...