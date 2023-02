Le Club Le Chatelier du vendredi 10 février

Au sommaire du Club, on compte plus de 22 000 morts 5 jours après le séisme. Un chiffre effroyable qui ne cesse de s'alourdir. Les secouristes peinent à accéder à certaines zones et la colère monte. L'état des bâtiments est mis en cause. Le régime d'Erdogan est-il fragilisé ? La Russie a mené une attaque massive en Ukraine ce matin. 71 missiles et des drones kamikaze iraniens ont été lancés. Et puis, nous écouterons les révélations du Washington Post sur la mainmise des américains sur l'utilisation des systèmes Himars par l'armée ukrainienne, ces lance-roquettes à longue portée. Or, les forces de Kiev ne lancent jamais ces armes sans les coordonnées spécifiques fournies par les militaires américains. Des avions de chasse français en Ukraine ? Macron dit non pour l'instant mais assure privilégier des armes plus utiles et plus rapides dans les prochaines semaines. A tort ou à raison ?