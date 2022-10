Le Club Le Chatelier du vendredi 14 octobre

Au sommaire du Club de l'Info, la CGT est maintenant le seul syndicat à continuer la grève dans les raffineries. Jusqu'où ira ce mouvement pour l'augmentation des salaires ? Peut-il faire tache d'huile et se propager à d'autres branches ? En Ukraine, les autorités pro-russes de la région de Kherson demandent à la population de quitter ce territoire et de rejoindre la Russie. Est-ce une confirmation de la position de force de l'armée ukrainienne ? En revanche, dans le Donbass, les forces russes semblent regagner du terrain, notamment grâce à la milice de Wagner. Le fait que la Russie ait besoin de Wagner pour gagner du terrain, est-il un aveu de faiblesse ? Sur le terrain, les armes occidentales semblent porter leur fruit et permettent à l'armée ukrainienne de faire la différence. Quelles sont ces armes ?