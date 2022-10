Le Club Le Chatelier du vendredi 21 octobre

Au sommaire du Club de l'Info, Le Président Macron s’exprime depuis Bruxelles à la suite du sommet européen. En Ukraine, l'évacuation de la ville de Kherson se poursuit à marches forcées. Les autorités pro-russes souhaitent évacuer 60 000 personnes dans les prochains jours. Ensuite, une guérilla urbaine entre russes et ukrainiens peut-elle avoir lieu ? Les renseignements américains ont prévenu, il reste 6 semaines pour que l'armée ukrainienne puisse progresser sur le terrain. Ce délai passé, la boue rendra le terrain impraticable. Les forces de Kiev peuvent-elles atteindre leurs objectifs avant cette date butoir ? En France, des espions russes pourraient agir et recruter de jeunes étudiants sur le site Le Bon Coin. Quelle est l'ampleur de ces recrutements ? Quel est leur but ?