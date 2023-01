Le Club Le Chatelier du vendredi 6 janvier

A peine entré en vigueur, le cessez-le-feu est déjà brisé en Ukraine. Les bombardements se poursuivent à Bakhmout et à Kramatorsk. La Russie assure respecter sa trêve mais accuse Kiev de poursuivre les attaques. Nous retrouverons nos envoyées spéciales Claire Cambier et Morgane Bona. Que cherche Poutine à travers cette trêve qui n'aura même pas tenu 2 heures ? Voulait-il gagner du temps ? Permettre à l'armée russe qui a subi de lourdes pertes de se reposer, se réorganiser ? Officiellement, ce cessez-le-feu répond à une demande du patriarche Kirill, chef de l'Eglise orthodoxe russe pour respecter les fêtes de Noël russe. Quels sont les liens qui unissent Poutine et Kirill ? Quel impact dans ce conflit ? Réponses dans le Club de l'Info. Après la France, les Etats-Unis et l'Allemagne ont officiellement annoncé la livraison de véhicules de combat Bradley et Marder à l'Ukraine. Un cap a été franchi. Mais quelle différence sur le terrain ?