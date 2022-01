Le Grand Jury du dimanche 23 janvier 2022 : Fabien Roussel

our la troisième année consécutive, Adrien Gindre représente LCI au sein du Grand Jury en partenariat avec RTL et Le Figaro. Après une année politique extrêmement dense, marquée par les élections régionales et à quelques mois de l’élection présidentielle, Le Grand Jury s’impose plus que jamais comme un rendez-vous politique incontournable du paysage audiovisuel français.