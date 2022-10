Le Temps de l'Info du mercredi 19 octobre 2022

Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui de 9h à 11h à la guerre en Ukraine. De 11h à midi, l’émission est dédiée au reportage de Paul Larrouturou sur l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution par le gouvernement, décrié lors de la manifestation parisienne d’hier et à l’Assemblée nationale. Paul Larrouturou interview ensuite Jean-François Kahn, journaliste et auteur de « Mémoires d’outre-vies » (Tome II) aux éditions de l’Observatoire. Les chroniques de nos spécialistes international, politique et société sont également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.