Le Temps de l'Info du Le Temps de l'Info du lundi 5 septembre 2022

Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui à la guerre en Ukraine de 9h à 10h30, puis au numérique de 10h30 à 11h, nous recevons à cette occasion Daniel Cohen, auteur du livre « Homo numericus » aux éditions Albin Michel. De 11h à midi, l'émission est dédiée à l'interview de Paul Larrouturou qui reçoit aujourd'hui Me Samia Maktouf, avocate d’une quarantaine de parties civiles au procès de l’attentat de Nice et aux chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société.