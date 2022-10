Le Temps de l'Info du lundi 24 octobre 2022

Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui de 9h à 11h à la guerre en Ukraine. De 11h à midi, l’émission est dédiée à l’interview de Vladimir Fedorovski, écrivain d’origine russo-ukrainienne, diplomate et auteur de « Poutine et l’Ukraine, les faces cachées » aux éditions Balland. Les chroniques de nos spécialistes international, politique et société sont également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.