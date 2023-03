Le Temps de l'Info du lundi 27 mars 2023

Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui de 9h à 10h30 à la guerre en Ukraine et ensuite à la réforme de la justice en Israël. L’émission est dédiée ensuite à Tout Est Pol avec le reportage de Paul Larrouturou qui s’intéresse à la stratégie de sortie de crise du gouvernement. Et à l’interview de Patrick Pascal, ancien ambassadeur et président du groupe ALSTOM à Moscou pour la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie. Les chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société sont également à retrouver dans la dernière heure de l’émission.