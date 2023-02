Le Temps de l'Info du lundi 28 février 2023

Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui de 9h à 11h à la guerre en Ukraine. L’émission est dédiée ensuite à Tout Est Pol avec le reportage de Paul Larrouturou qui traite de la Réforme des retraites, alors que le sénat démarre la deuxième manche, le sujet est sur toutes les lèvres au salon de l’agriculture. Et à l’interview de Philippe Collin, producteur radio, auteur et scénariste de bande dessinée. Les chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société sont également à retrouver dans la dernière heure de l’émission.