Le Temps de l'Info du lundi 29 avril

Le Temps de l'Info est consacré aujourd'hui de 9h à 11h à la guerre en Ukraine. A 11h, Paola Puerari rejoint Elizabeth Martichoux aux côtés de nos chroniqueurs LCI pour accueillir notre invitée Solène Chalvon-Fioriti, reporter, réalisatrice de " Nous,jeunesse(s) d'Iran".

Présenté par Elizabeth Martichoux et son équipe : Paola Puerari, Claire Fournier, Jade Partouche, Julien Arnaud, Xavier de Giacomoni et Benjamin Cruard. De 9h00 à 11h00, Le Temps de l’Info présenté par Elizabeth Martichoux, poursuit sur sa lancée avec un haut niveau d’expertise sur les questions nationales et internationales pour éclairer et expliquer l’information. Nouvelle venue, Jade Partouche ponctuera l’émission avec ses encadrés pédagogiques. A 11h00, la bande du Temps de l’Info s’intéresse à l’économie avec Claire Fournier, la politique avec Julien Arnaud, les sujets internationaux avec Xavier de Giacomini et les faits de société. Nouveauté de cette rentrée, aux côtés d’Elizabeth Martichoux, Paola Puerari co-présentera cette dernière heure avec son ton original et son regard singulier. Benjamin Cruard rejoint l’émission pour une chronique en images qui décortiquera l’info du jour avec brio à 11h05.