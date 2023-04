Le Temps de l'Info du lundi 3 avril 2023

Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui de 9h à 11h à la guerre en Ukraine. L’émission est dédiée ensuite à Tout Est Pol avec le reportage de Paul Larrouturou qui met en avant la possibilité d’autoriser l’euthanasie en France, dans le cadre de la Convention citoyenne sur la fin de vie majoritairement en faveur de cette légalisation. Et à l’interview de Nicolas Tenzer, politologue et enseignant à Sciences Po Paris. Les chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société sont également à retrouver dans la dernière heure de l’émission.