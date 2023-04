Le Temps de l'Info du mardi 11 avril 2023

Le Temps de l'Info consacre sa première demi-heure aux tensions à Taïwan et de 9h30 à 11h retour sur la guerre en Ukraine. L’émission est dédiée ensuite à Tout Est Pol avec le reportage de Paul Larrouturou qui met en avant le portrait d’Hervé Temine, figure emblématique du barreau, décédé hier. Et à l’interview de Nicolas Quénel, journaliste, auteur de l’enquête pour le média Blast « De Marioupol à Zaporijjia : itinéraire d’un français à Wagner ». Les chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société sont également à retrouver dans la dernière heure de l’émission.