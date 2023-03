Le Temps de l'Info du mardi 14 mars 2023

Le Temps de l'Info consacre la première demi-heure de l’émission à la Réforme des retraites. Et de 9h30 à 11h retour sur la guerre en Ukraine. L’émission est dédiée ensuite à Tout Est Pol avec le reportage de Paul Larrouturou qui est au cœur de l’Assemblée générale d’une centrale nucléaire et dresse le portrait de Sébastien Menesplier « L’homme qui veut bloquer la France ». Et à l’interview de Luba Jurgenson, professeur de littérature russe à l’Université Paris-Sorbonne, vice-présidente de l’association Mémorial-France. Les chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société sont également à retrouver dans la dernière heure de l’émission.