Le Temps de l'Info du mardi 6 septembre 2022

Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui de 9h à 10h30 à la guerre en Ukraine ainsi qu’au Royaume-Uni qui a élu hier une nouvelle première ministre et où l’inflation s’élève à 10%. De 11h à midi, l'émission est dédiée à l'interview de Paul Larrouturou qui reçoit Guy Roux, l’ancien coach de l’AJ d’Auxerre, en duplex depuis le stade Abbé Deschamps d’Auxerre, en réaction à la séquence vidéo où Kylian Mbappé et Christophe Galtier ont répondu à ses questions concernant l’utilisation des jets privés par les joueurs du Paris-Saint Germain pour se rendre à Nantes depuis Paris afin de disputer un match cette semaine. Enfin, les chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société sont également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.