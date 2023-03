Le Temps de l'Info du mardi 7 mars 2023

Le Temps de l'Info consacre la première heure de l’émission à la grève découlant de la réforme des retraites et de 10h à 11h retour sur la guerre en Ukraine. L’émission se dédie ensuite aux chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société. L’interview d’Hervé Le Bras, démographe et historien, auteur de « L’Atlas des inégalités » est également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.