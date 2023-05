Le Temps de l'Info du mardi 9 mai 2023

Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui de 9h à 11h à la cérémonie du 9 mai à Moscou. L’émission est dédiée ensuite à Tout Est Pol avec le reportage de Paul Larrouturou qui revient sur le déplacement d’Emmanuel Macron à Lyon pour rendre hommage à la Résistance et à son chef Jean Moulin. Et à l’interview de Zhanna Agalakova, ancienne correspondante à Paris de la chaîne russe Channel One. Les chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société sont également à retrouver dans la dernière heure de l’émission.