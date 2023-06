Le Temps de l'Info du mercredi 21 juin 2023

Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui pendant la première demi-heure à la disparition du sous-marin près des l’épave du Titanic. Puis de 9h30 à 11h à la guerre en Ukraine. L’émission est dédiée ensuite à Tout Est Pol avec le reportage de Paul Larrouturou qui revient sur l’agression à Bordeaux, le fait divers immédiatement devenu fait politique alors que la famille récuse toute récupération. Et à l’interview de Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne, auteur de “l’Atlas militaire et Stratégique” (éd. Autrement). Les chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société sont également à retrouver dans la dernière heure de l’émission.