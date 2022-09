Le Temps de l'Info du mercredi 21 septembre 2022

Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui de 9h à 11h à la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a pris la parole ce matin à la télévision, engageant la Russie dans une escalade dans le conflit qui oppose son pays à l’Ukraine et où il a décrété une mobilisation partielle de sa population dans ce conflit. De 11h à midi, l'émission est dédiée à l'interview de Paul Larrouturou qui interview aujourd’hui en visio-conférence, Bernard Guetta, eurodéputé Renaissance et ancien correspondant du Monde à Moscou. Les chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société sont également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.