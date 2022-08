Le Temps de l'Info du mercredi 31 août 2022

Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui à la politique du pays ainsi qu’à la mort de Mikhail Gorbatchev, l’ancien président de l’URSS dans une première partie. De 11h à midi, l'émission est dédiée à l'interview de Paul Larrouturou qui reçoit aujourd'hui Linda Kebbab, Brigadier de Police et Déléguée Nationale du syndicat Unité SGP Police et aux chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société.