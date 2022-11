Le Temps de l'Info du mercredi 9 novembre 2022

Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui de 9h à 10h aux élections américaines de mi-mandat et de 10h à 11h à la guerre en Ukraine. L’émission est dédiée ensuite au reportage de Paul Larrouturou sur les espions russes sur le site internet Le Bon Coin et à l’interview de Stéphanie Duncan, journaliste et productrice de l’émission « Autant en emporte l’Histoire » sur France Inter, auteure du livre « Espions, une histoire vraie ». Les chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société sont également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.