Le Temps de l'Info du vendredi 14 avril 2023

Le Temps de l'Info consacre la première demi-heure de l’émission à la décision du Conseil Constitutionnel qui va être rendu dans la journée et de 9h à 11h retour sur la guerre en Ukraine. L’émission est dédiée ensuite à Tout Est Pol avec le reportage de Paul Larrouturou qui fait un retour sur la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, survenu la veille de la décision du Conseil Constitutionnel. Et à l’interview de Cyril Chabanier, président de la CFTC. Les chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société sont également à retrouver dans la dernière heure de l’émission.