Le Temps de l'Info du vendredi 14 octobre 2022

Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui de 9h à 10h30 à la guerre en Ukraine. De 10h30 à 11h, l’émission est dédiée à la grève actuelle et la hausse des prix des carburants. De 11h à midi, l’émission est dédiée au reportage de Paul Larrouturou pour lequel il est allé à la séance de dédicace du nouveau livre de Nicolas Sarkozy. Paul Larrouturou interview ensuite Maurice Gourdault-Montagne, ancien secrétaire général du Quai d’Orsay, ancien diplomate et ancien sherpa de Jacques Chirac à l’Elysée, auteur de « Les autres ne pensent pas comme nous » (éditions Bouquin). Les chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société sont également à retrouver dans la dernière demi-heure de l’émission.