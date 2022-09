Le Temps de l'Info du vendredi 2 septembre 2022

Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui à la guerre en Ukraine, à l’énergie et au nucléaire de 9h à 11h. De 11h à midi, l'émission est dédiée à l'interview de Paul Larrouturou qui reçoit aujourd'hui Nora Fraisse, fondatrice de l’association « Marion la main tendue » et aux chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société.