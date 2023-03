Le Temps de l'Info du vendredi 31 mars 2023

Le Temps de l'Info consacre la première demi-heure de l’émission à l’inculpation de Donald Trump, ancien président des Etats-Unis. Ensuite, de 9h30 à 11h retour sur la guerre en Ukraine. L’émission est dédiée ensuite à Tout Est Pol avec l’hommage en direct d’Emmanuel Macron pour le gendarme tué en Guyane. Et à l’interview de Gaïdz Minassian, journaliste au Monde, docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences Po Paris. Les chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société sont également à retrouver dans la dernière heure de l’émission.