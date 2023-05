Le Temps de l'Info du vendredi 5 mai 2023

Le Temps de l'Info est consacré aujourd’hui de 9h à 11h à la guerre en Ukraine. L’émission est dédiée ensuite à Tout Est Pol avec le reportage de Paul Larrouturou qui nous transporte dans les coulisses du déplacement d’Emmanuel Macron, hier en Charente Maritime. Et à l’interview d’Annie Daubenton, journaliste, spécialiste de l’Ukraine et ancienne conseillère culturelle à l’ambassade de Kiev. Les chroniques de nos spécialistes international, politique, économie et société sont également à retrouver dans la dernière heure de l’émission.