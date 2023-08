Les Matins LCI du 01/08/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle de cette nouvelle attaque de drones survenue dans la nuit sur Moscou, de la prochaine évacuation des ressortissants français au Niger, des pluies torrentielles en Chine qui ont fait d'importants dégâts matériels et humains, de la météo sur l'hexagone digne d'un mois d'octobre, des principaux changements qui ont lieu à partir de 1er août, du bilan des soldes impactés par l'inflation et les violences urbaines et enfin, de Kylian Mbappé qui est désormais sur le marché des transferts.