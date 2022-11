Les Matins LCI du 02/11/2022

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : de la riposte de Seoul après une nuit de tirs par la Corée du Nord, des services de pédiatrie qui débordent avec l'épidémie de bronchiolite, du plan blanc annoncé par le Ministre de la santé au printemps 2023 et des soignants qui dénoncent le cynisme de l’exécutif, du chantier qui doit reprendre à Sainte-Soline dans une tension toujours plus forte entre les force de l'ordre et les manifestants écologistes, de Jair Bolsonaro qui rompt son silence après sa défaite face à Lula, de l'hommage national pour Pierre Soulages prévu aujourd'hui de la défaite de l'OM face aux anglais de Tottenham lors du temps additionnel, de la sortie du 4ème film de Nicolas Bedos intitulé Mascarade...