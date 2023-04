Les Matins LCI du 04/04/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : de la comparution historique de Donald Trump à New York, de l'accident entre un train et une grue qui a fait 1 mort et une trentaine de blessés aux Pays-Bas, de la pénurie de carburants en Île-de-France, des nouvelles images de l'attentat à Saint-Pétersbourg qui a tué un blogueur russe, des manifestations contre la violence à Marseille après les fusillades de ce week-end et du cercueil de Ramsès II qui est arrivé à Paris