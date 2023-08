Les Matins LCI du 04/08/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle du policier de Marseille qui reste en détention, de la tension qui monte d'un cran au Niger où l'ambassadrice en France a été limogée, de cette énorme pagaille à l'aéroport d'Orly qui a duré plus de 12 heures, des Bouches-du-Rhône placées en alerte rouge pour risques élevés d'incendies, de Donald Trump qui plaide non-coupable après son inculpation pour tentative d'inversion des résultats des présidentielles 2020, de Romain Peugeot qui a renoncé ce jeudi à racheter le FC Sochaux et des départs en vacances où la circulation est classée rouge aujourd'hui et noire demain