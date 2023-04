Les Matins LCI du 05/04/2023

Aujourd'hui dans la matinale, on parle : des 350 interpellations après des affrontements dans la mosquée al-Aqsa à Jérusalem, de l'inculpation de Donald Trump à New York, de l'arrivée d'Emmanuel Macron en Chine, de l'agenda d'Elisabeth Borne et de sa rencontre avec les syndicats, de l'épisode de gel en France et de l'arrêt de la tournée de Stromae pour des problèmes de santé